وظائف شاغرة بشركة الجوف الزراعية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة الجوف الزراعية عدة وظائف شاغرة بمسميات (مشرفي مستودعات ومخازن، ومهندس زراعى، ومهندس ميكانيكى).

واشترطت على المتقدم لوظيفة مشرفي مستودعات ومخازن أن يكون لدية خبرة ( 10) سنوات في هذا المجال، كما يفضل من عمل سابقا في شركات زراعية، منوهة بأن الأولوية ستكون للسعوديين

واشترطت على المتقدم لوظيفة مهندس زراعي خبرة في إنتاج الشتلات أو خبرة في مجال زراعة وإنتاج المحاصيل الحقلية.

وأوضحت شروط التقديم على وظيفة مهندس ميكانيكي، والتى تضمنت وجود خبرة في مجال تشغيل وصيانة معاصر الزيتون وخطوط التعبئة، كما يفضل أن يكون المتقدم ممن عمل سابقًا في شركات زراعية.

ودعت الراغبين فى التقدم إلى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالى ([email protected])