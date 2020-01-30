التعليم تدعو منسوبيها لتأكيد صحة البيانات في نظام نور

حمود العنزي(صدى):

شددت وزارة التعليم على أهمية تأكيد صحة البيانات في النظام الإلكتروني (نور) للدخول في حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأوضحت، فى بيان لها اليوم، أن تلك البيانات تشمل التخصص الذي يتم اعتماده من واقع المؤهل الذي تم التعيين عليه أو تم التحسين عليه، والتخصص المزدوج مثل الرياضيات والعلوم؛ يكون حسب التخصص الذي تم التعيين عليه وفق قرار التعيين.

ونوهت الوزارة بأن تاريخ المباشرة يتم اعتماده من أول مباشرة للمعلم بالجهة التعليمية المعيّن فيها كمعلم أو معلمة بعد صدور القرار، وأول مباشرة للمعلم في الجهة التعليمية خارج الوزارة المنقولة خدماتهم منها لوزارة التعليم كمعلمي وزارة الدفاع أو وزارة الحرس الوطني. أما المنقولة خدماتهم للكادر التعليمي يدوّن لهم تاريخ المباشرة بعد صدور قرار التعيين كمعلم في التعليم العام.

وذكرت أن من ضمن أولوياتها المعدّل التراكمي، وذلك من واقع وثيقة التخرّج للمؤهل الذي تم التعيين عليه أو تم التحسين عليه.

ونوهت بأن عام التخرج يُرصد من واقع وثيقة التخرّج للمؤهل الذي تم التعيين عليه، أو تم التحسين عليه.