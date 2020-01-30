«الصليهم» يطيح بـ«جوليانو» من القائمة الآسيوية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر مقربة من إدارة النصر اعتزام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم روي فيتوريا اجراء بعض التغييرات في القائمة الآسيوية التي ستقدم في الخامس من فبرايرالمقبل .

وأكدت أن فيتوريا يرغب في استبدال البرازيلي جوليانو بلاعب الوسط الجديد عبد المجيد الصليهم حال نجحت إدارة النادي في شراء المدة المتبقية من ناديه الشباب ، كما سيحل لاعب الإرتكاز بيتروس أراخو كلاعب رابع في القائمة .

وأفادت بأن فيتوريا يرى أن مركز صناعة الألعاب بات مليئاً باللاعبين المحليين المميزين وعلى رأسهم يحي الشهري ومختار على والصليهم حال قدومه .

الجدير بالذكر أن إدارة النصر أتمت أمس الأربعاء صفقة الحارس أمين البخاري لمدة 3 أعوام بقيمة 9 ملايين ريال مع أفضلية التجديد لموسمين آخرين للنصر .