«الصليهم» يطيح بـ«جوليانو» من القائمة الآسيوية
كشفت مصادر مقربة من إدارة النصر اعتزام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم روي فيتوريا اجراء بعض التغييرات في القائمة الآسيوية التي ستقدم في الخامس من فبرايرالمقبل .
وأكدت أن فيتوريا يرغب في استبدال البرازيلي جوليانو بلاعب الوسط الجديد عبد المجيد الصليهم حال نجحت إدارة النادي في شراء المدة المتبقية من ناديه الشباب ، كما سيحل لاعب الإرتكاز بيتروس أراخو كلاعب رابع في القائمة .
وأفادت بأن فيتوريا يرى أن مركز صناعة الألعاب بات مليئاً باللاعبين المحليين المميزين وعلى رأسهم يحي الشهري ومختار على والصليهم حال قدومه .
الجدير بالذكر أن إدارة النصر أتمت أمس الأربعاء صفقة الحارس أمين البخاري لمدة 3 أعوام بقيمة 9 ملايين ريال مع أفضلية التجديد لموسمين آخرين للنصر .
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