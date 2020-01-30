أساب عدم تركيز أطفالك أثناء الدراسة وطرق معالجتها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني الكثير من الأمهات من عدم تركيز أبنائهن أثناء تحصيل الدروس رغم توفر الأجواء المناسبة ، مما يثير التساؤل حول الأسباب وكيفية معالجتها .

ويؤكد الخبراء أن عدم تركيز طفلك يعود للأسباب التالية :

1- الفضول : فالأطفال لديهم حب استطلاع كبير لما يحدث حولهم كمشاجرة مع أخيه أو صديقه ، لذا ينبغي إحاطته بالهدوء وعم تشتيت انتباهه .

2- النشاط الكبير : فلا يفضل الجلوس وقت طويل بسبب رغبته في الحركة واللعب ، لذا يمكن أن تعطيه وقت للراحة واللعب بين الحين والآخر أثناء المذاكرة .

3- الملل : نتيجة للإستمرار في طريقة شرح واحدة ، يمكن أن تستعيني بأكثر من طريقة مبتكرة للشرح بإستخدام المجسمات على سبيل المثال أو الإستعانة بفيديو تعليمي .