الدفاع المدني يحذر أهالي مكة من هطول الأمطار الغزيرة

سعيد العجل(صدى):

تدعو مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب بالسيول.

ومن المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة منها الطائف ، ميسان ، اضم ، العرضيات خلال هذا اليوم الخميس ٥ / ٦ / ١٤٤١هـ بحسب ما ورد من هيئة الارصاد وحماية البيئة.

واوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تجري على إثرها السيول.

ودعا القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومناطق جريان السيول، أو محاولة تجاوز السيول في الأودية، والبقاء في اقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.