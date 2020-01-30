ابنة مؤسس «مايكروسوفت» توافق على خطبتها من شاب مصري

واشنطن(صدى):

وافقت جينيفر ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس مؤسس وصاحب شركة «مايكروسوفت»، على خطبتها رسميا من المصري نايل نصار.

وأعلنت جينيفر موافقتها على خطبتها من الشاب المصري، قائلة: نايل نصار، أنت فريد، لقد اجتحتني تمامًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والضحك والمحبة معًا.. نعم مليون مرة.

ويجمع الثنائي قصة حب بدأت منذ أعوام بعد أن جمعتهما العديد من الهوايات المشتركة، أبرزها هواية ركوب الخيل والفروسية.