إزالة الورم الذي عاني منه آل الشيخ في عملية جراحية ناجحة

حمود العنزي(صدى):

أجرى رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، عملية جراحية لإزالة الورم الذي عانى منه خلال الفترة الماضية.

وتكللت العملية الجراحية التي أجراها في نيويورك بالنجاح، حيث يخضع آل الشيخ حاليا لفترة نقاهة حسب توجيه الأطباء.

وكانت مصادر قد كشفت، أن آل الشيخ يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام النوم، إضافة إلى ورم في الرأس بالقرب من الغدة.