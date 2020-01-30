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فيديو مروع للحظة إصابة مراسلة في انفجار بسوريا

فيديو مروع للحظة إصابة مراسلة في انفجار بسوريا
دمشق(صدى):

تعرضت مراسلة قناة RT في سوريا وفاء شبروني، للإصابة إثر انفجار ذخيرة، خلال تغطيتها معارك الجيش السوري.

وأصيبت شبروني بشظايا متفرقة في الوجه وتهتك بالأنسجة الرخوة في الوجه والفكين.

وتعدت المراسلة مرحلة الخطر، بعد قضاء أكثر من 5 ساعات في غرفة العمليات.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 33076 ] نشر منذ 42 دقيقة

سلامات

[ عدد التعليقات: 8632 ] نشر منذ 36 دقيقة

نسأل الله لها الشفاء والعافية والسلامة..

؟؟الإهمال في وضع غطاء الرأس(( الخوذة)).

؟؟؟التهاون في وضع أدوات السلامة،في قلب الحدث،تكون عواقبه غالبا وخيمة..

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