فيديو مروع للحظة إصابة مراسلة في انفجار بسوريا
تعرضت مراسلة قناة RT في سوريا وفاء شبروني، للإصابة إثر انفجار ذخيرة، خلال تغطيتها معارك الجيش السوري.
وأصيبت شبروني بشظايا متفرقة في الوجه وتهتك بالأنسجة الرخوة في الوجه والفكين.
وتعدت المراسلة مرحلة الخطر، بعد قضاء أكثر من 5 ساعات في غرفة العمليات.
أصيبت مراسلة RT في سوريا وفاء شبروني خلال تغطيتها معارك الجيش السوري في معرة النعمان شمال البلاد عقب انفجار إحدى الذخائر التي خلفها المسلحون.
وتعرضت شبروني لإصابات في الوجه وتهتك بالأنسجة الرخوة في الوجه والفكين، كما أصيب جسدها ببعض الشظايا.#فيديو #معرة_النعمان #سوريا #إدلب pic.twitter.com/C7RB3R8d8H
— RT Arabic (@RTarabic) January 29, 2020
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33076 ] نشر منذ 42 دقيقة
سلامات
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8632 ] نشر منذ 36 دقيقة
نسأل الله لها الشفاء والعافية والسلامة..
؟؟الإهمال في وضع غطاء الرأس(( الخوذة)).
؟؟؟التهاون في وضع أدوات السلامة،في قلب الحدث،تكون عواقبه غالبا وخيمة..