ابن مساعد يقصف جبهة «بنت جاسم» بعد سؤالها عن جثة خاشقجي

عادل الحربي(صدى):

استنكر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، من ترديد الأسئلة حول قضية وفاة جمال خاشقجي، رغم بيان النيابة العامة ونتائج التحقيقات التي أخرست الألسنة، واصفا إياهم بـ الببغاوات.

وكانت لولوة بنت جاسم آل الثاني، قد دخلت في تحد نتيجته محسومة، مع الأمير عبد الرحمن بن مساعد، بالتحدث عن مصير جثة خاشقجي، إضافة إلى قضية اختراق جوال بيزوس.

وكعادته الأمير ابن مساعد، قصف جبهة كل من يحاول التشكيك في نزاهة قضاء المملكة، والتعدي عليها، قائلا: يا لسؤال أين الجثة الذي ترددونه كالببغاوات، الرجل قتل في جريمة بشعة ويحاكم مرتكبوها وجثته قطعت من قبلهم في عمل دنيء وهذا ليس سرًا وتحدثت النيابة عن ذلك بالتفصيل وقالت أن الجثة سلمت بعد تقطيعها الى متعهد تركي.

وتابع: يا بنت جاسم موضوع خاشقجي في القضاء وأبناؤء أولياء الدم أعلنوا عن ثقتهم بقضاء بلادهم وقالوا هذا من أمريكا عبر قنواتها.

وأضاف: وموضوع بيزوس فالحقيقة وضحت أنه لم يحدث اختراق وحتى الواشنطون بوست أصبحت تقول ( قد لا يكون) .. أما من اعتقل فهم من كنت تدعمونهم لتنفيذ الأجندة الحمدية في بلادنا.

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