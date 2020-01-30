بالفيديو..توضيح بخصوص ظهور حالة «كورونا الجديد» وإغلاق مستشفى بعسير

أبها(صدى):

على خلفية تداول أنباء حول ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، في عسير وإغلاق مشفى بالكامل، خرجت مديرة إدارة الصحة العالمية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض حليمة السريحي، لتوضيح حقيقة الأمر.

وأكدت السريحي في مداخلة هاتفية ببرنامج «الراصد»، أن الحالة المتواجدة بعسير ثبت أنها لفيروس كورونا المعروف بمتلازمة الشرق الأوسط، وليس له علاقة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت أنه لا توجد أي حالات بالمملكة للفيروس الجديد، ولم تظهر أي عينات إيجابية حتى الآن.