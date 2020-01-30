عائلة سورية نازحة: ليست لدينا خيمة ونأكل ونشرب ونستحم وننام بالسيارة

وكالات(صدى):

لجأت أسرة سورية نازحة متكونة من زوج وزوجته وطفلين رضيعين، للعيش في سيارة متوقفة في منطقة موحلة منذ ثلاث سنوات.

واستخدم الرجل وأسرته السيارة في الفرار من منطقة معارك في إدلب التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة، شمالي البلاد.

ويقول رب الأسرة: نحن ليست لدينا خيمة، لذا حولت سيارتي إلى سكن، نأكل ونشرب ونستحم وننام هنا، مشيرا إلى أن المعونات التي كانت تصلهم قليلة جدا، مضيفا: الآن لا شي يصلنا من المساعادات.

وتقدر الأمم المتحدة أن ثلاثة ملايين شخص يسكنون المنطقة الحدودية الشمالية الغربية، كثيرون منهم جاءوا هاربين من مناطق أخرى من سوريا في وقت سابق من الحرب المستعرة منذ تسع سنوات.