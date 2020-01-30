محمد صلاح يقترب من رقم سواريز في ترتيب الهدافين التاريخيين للريدز

طلال الغامدي(صدى):

انتصر نادي ليفربول على وستهام يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء.

وأحرز المصري محمد صلاح، هدفاً من ركلة جزاء، وصنع آخر لزميله أوكسليد تشامبرلين، ووقف القائم حائلاً أمام هدف ثالث بقدم صلاح.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة من 24 مباراة، محققا رقماً قياسياً ، بعد فوزه على جميع الأندية الـ19 المشاركة في البطولة.

وأصبح محمد صلاح على بُعد 3 أهداف فقط لمعادلة رقم لويس سواريز، نجم ليفربول السابق، وبرشلونة الإسباني حالياً، والذي يحتل المركز الرابع في ترتيب الهدافين التاريخيين للريدز.