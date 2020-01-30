المطلق يحذر من تأثير «النسويات»على عقول الفتيات

علي القحطاني(صدى):

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أنه لـ «النسويات» تأثيرا خطيرا على عقول الفتيات، فيغسل أدمغتهن، وتجميل حياة الحرية في الخارج.

وأوضح المطلق أنه هناك نساء، يجلسن يثرثرن، ويؤثرن على الفتيات، مع أن الواحدة منهن تعيش في خير ونعمة عظيمة إلى أن يُزيَّن لها الهروب والخروج من هذه البلاد، وتظن أن الغرب في سعادة وراحة.

وحذر من الحالة التعيسة لبعض الفتيات الهاربات بعد اكتشافهن حقيقة الأوضاع في تلك البلاد قائلاً: “بعضهن جربن ذلك بعد أن كنَّ هنا معززات مكرمات في وطنهن وأسرهن. ذهبت إحداهن إلى تلك البلاد، وأصبحت تعمل في مطعم في تنظيف الأواني، ويدغدغها الناس، ولا يرون لها أي احترام.