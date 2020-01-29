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«الحربي» يفتتح معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع

«الحربي» يفتتح معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع
بدر الحارثي(صدى):

افتتح نائب رئيس الغرفة التجارية بجدة سعادة الأستاذ/ فايز الحربي معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع بفندق الريتزكارلتون – جدة ، بحضور رئيس المعرض الأستاذ/ نواف الدخيل وعدداً من المسئولين محلياً و دولياً .

حيث بدأ البرنامج بقص الشريط إيذاناً ببدء المعرض و استعداداً لاستقبال الزوار ، تلا ذلك جولة على جميع أجنحة المعرض المشاركة و التي تميزت بجودة و تنوع إنتاجها .

وذكر «الحربي» بأن ما رأه اليوم من تميز في عالم المعارض و خاصةً معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع لم يكن من السهل تحقيقه إلاً بتظافر الجهودة بين الجهات الحكومية و القطاع الخاص و المستثمرين و المجتمع .

واختتم حديثه قائلاً: لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر القائمين على المعرض الذين أحدثوا نقلةً إقتصاديةً و استثماريةً للمملكة العربية السعودية خليجياً و عربياً و دولياً .

الجدير بالذكر بأن المعرض مستمر حتى يوم السبت القادم من الساعة ٤ عصراً حتى ١٢ مساءً لكل فئات المجتمع بالمجان و تواجد نقاط البيع و الإستثمار بين أجنحة المعرض .

 


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