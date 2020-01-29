بالصور.. أمير الرياض يفتتح ملتقى بيبان الرياض في نسخته المطورة

بدر الحارثي(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، ملتقى بيبان الرياض في نسخته المطورة، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وذلك بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” الدكتور ماجد القصبي.

ووصف الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي المجتمع السعودي بالرائد الذي يحتفي بالريادة، مؤكداً واجب الوقوف مع الشباب ودعمهم والحرص على تواجدهم في كل محفل.

وعن العناصر الأساسية في ملتقى بيبان وهم الشباب والفكرة قال سموه ” إذا اندمجت مع بعض تحققت المعطيات العالية جدا والتفوق والمعرض رائع وأدعوا الجميع لزيارته لأنهم سيجدون الفائدة الكاملة فيه وأرجوا أن تكون أيامنا دائما إنجازات على هذا المستوى الرائع ” مقدماً سموه شكره لمعالي وزير التجارة والاستثمار، الذي يؤسس لمنهج عمل وطني واضح وسليم يتجلى يومياً على مستوى العالم، معرباً سموه عن شكره لقيادات منشئات ومنسوبيها والقائمين على المعرض.

وشهد سمو أمير منطقة الرياض عرضًا مرئيًّا استُعرضت خلاله برامج ومبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وما تختص به من أعمال وفرص تدريبية تعزز من مقومات النجاح لقطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المستقبلية.

وقدم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد عرضاً أكد خلاله أن منشآت ترتكز في استراتيجيتها على فتح آفاق الطلب، تبني منظومة اقتصادية ميسرة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وأشار محافظ المنشآت إلى أن الرياض تعد من أكثر مدن العالم نمواً بما في ذلك النمو السكاني والاقتصادي، حيث بلغت عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الرياض أكثر من 183 ألف منشأة، في حين بلغ عدد العاملين من الرجال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالرياض نحو 158 ألف موظف، ومن الإناث ما يقارب 144 ألف موظفة.

وأوضح الرشيد أن ملتقى بيبان الذي تنظمه “منشآت” يتميز بتفرده بجمع المهتمين بقطاع الأعمال والجهات الداعمة والممكنة كافة، تحت سقفٍ واحد، إضافة إلى ريادته فهو الملتقى الأول من نوعه الذي يُعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أنه لا يقتصر على الجانب النظري بقطاع الأعمال فحسب بل يقدم حلولاً مناسبة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويزخر بالعديد من حلقات النقاش العلمية وورش العمل المتخصصة.

مما يذكر أن ملتقى بيبان الرياض والذي تقام فعالياته في مركز واجهة الرياض، سيقدم خدماته من التدريب والتأهيل والإرشاد وغيرها للزوار من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على مدار أربعة أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك من 4 وحتى 11 مساءً، فيما سيعقد مؤتمر بيبان غدا الخميس 30 يناير 2020م تحت عنوان “بناء ريادة الاقتصاد الجديدة في المملكة”، يناقش خلاله الخبراء العالميين والمحليين وصناع القرار الإقليميين عدة مواضيع تهم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.