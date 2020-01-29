بلدية الرونة الفرعية تصادر 180كجم مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي

محمد بن طحيطح(صدى):

ضبطت بلدية الرونة الفرعية التابعة لبلدية محافظة خميس مشيط 15منشأة صحية مخالفة وأغلقت 5منشآت أخرى.

وقد أوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني أنه تم مصادرة 130كجم من الخضروات والفواكه بالإضافة إلى 50 كجم من اللحوم الفاسدة والغير صالحة للإستهلاك الآدمي وبين القرني أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين حيث تمثلت مخالفاتهم في تدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية وبيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر بالإضافة إلى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة والشهادات الصحية لدى بعض العاملين.

منوهاً أن ذلك يأتي تفعيلاً (لحملة الرقابة البلدية) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت إشراف ومتابعة أمانة منطقة عسير وذلك لضمان وصول غذاء آمن وصحي لموائد المستهلكين حيث أنه يتم سحب عينات عشوائية وبصفة دورية من جميع الأسواق والمطاعم وإخضاعها للفحص المخبري بمختبرات البلدية المتطورة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي كما أنه يتم تطبيق كافة اللوائح النظامية حيال من يثبت مخالفته للإشتراطات الصحية والتي لايمكن التهاون بها مطلقاً.