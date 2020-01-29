إعلاميون اتحاديون بعد صفقة بخاري: إذا أكرمت اللئيم تمردا

علي القحطاني(صدى):

أبدى الإعلاميون التابعون لنادي الاتحاد غضبهم، بعد صفقة انتقال حارس مرمى الفريق أمين بخاري إلى نادي النصر، اليوم الأربعاء، على الرغم من تقديم العميد عرضًا مغرياً له ولكنه تعاقد مع النصر قبل توضيح موقفه إزاء الاتحاد، بحسب إعلاميين.

وقال الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، تعليقًا على الصفقة: ” ‏إذا أكرمت الكريم ملكته.. وإذا أكرمت اللئيم (الفقير) تمردا ” .

ومن جانبه، أعرب الناقد الرياضي محمد أبو هداية، عن غضبه من الصفقة المذكورة، قائلًا: “‏‎ حقيقة.. لقد تركت لكم مجموعة من الزمامير حتى تعلموا لماذا كنت أنتقد خساستهم ودناءة أنفسهم وأكاذيبهم وحماقاتهم المتفشية (!!) “.

وفي السياق نفسه، علق الناقد الرياضي جمال عارف، مدافعًا عن اختيار اللاعب: ” ‏اختار أمين بخاري الانتقال إلى نادي النصر بعد أن رفض العرض المقدم له من الاتحاد !! إيش المشكلة طالما أن اللاعب يرى أن انتقاله للنصر يمنحه اللعب ولم ينظر إلى العرض الاتحادي في ظل عدم مشاركته لأكثر من سبع مواسم بوجود فواز وعساف سابقا فما بالك بعد أن أضيف إليهم جروهي حاليا ” .