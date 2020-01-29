الهيئة العامة للترفيه تعلن جوائز «شتاء الرياض للبلوت».. بمشاركة العنصر النسائي

ماجد محمد(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن جوائز بطولة «شتاء الرياض للبلوت»، والتي تقام في الرياض خلال الفترة 6-13 فبراير 2020 تصل إلى أكثر من مليوني ريال سعودي، بمشاركة العنصر النسائي للمرة الأولى.

ودعت الهيئة جميع عشاق اللعبة إلى المسارعة في التسجيل، وعدم تفويت الفرصة من خلال الرابط: هنــــا .

بذكر أن عدد اللاعبين المتوقع مشاركتهم في البطولة سيتجاوز 16 ألف لاعب ولاعبة، وهو ما أعلن عنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في وقت سابق.