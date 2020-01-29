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عبدالرحمن بن مساعد يفحم منتقد لبيان المملكة بشأن صفقة القرن

عبدالرحمن بن مساعد يفحم منتقد لبيان المملكة بشأن صفقة القرن
نايف السالم(صدى):

رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على منتقد بيان المملكة بشأن صفقة القرن.

وقال ياسر الزعاترة في تغريدة له: “إذا كان الأمر كما تقول والكل يعرف الرفض الفلسطيني قبل إعلان الصفقة، فكان أولى أن يُقال: “نقبل بما يقبل به الفلسطينيون الرفض الفلسطيني للصفقة لم يكن سرا، والتطبيق يمكن أن يحدث عبر سياسة الأمر الواقع.”

في حين رد الأمير قائلا : أرى أن عبارة دعم خيارات الشعب الفلسطيني تعني نقبل ما يقبل به .. ولكن : وعين الرّضا عن كل عيبٍ كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا.

وأضاف : ثم أنه من المضحك أن تلومنا على ما سيتخذه مجلس وزراء اسرائيل ..كذلك الدول لا تتخذ مواقف أو تصدر بيانات بناءً على ..( ليس سرًا )!!


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