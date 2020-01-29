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مستشفى الدلم في حفله السنوي يكرم موظفيه المثاليين.

مستشفى الدلم في حفله السنوي يكرم موظفيه المثاليين.
سعيد العجل(صدى):

كرّمت إدارة مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم في حفلها السنوي الذي أقيم يوم الأربعاء الموافق ٤-٦-١٤٤١ه منسوبيها من الموظفين المثاليين و المميزين ، خلال العام 2019. و بلغ عدد المكرمين ستة و أربعين موظف و موظفة من كافة الأقسام الطبية و الفنية و الإدارية.

استهل الحفل بكلمة لسعادة مدير المستشفى الدكتور إبراهيم الدخيني، الذي شكر المكرمين داعيا اياهم لمضاعفة الجهد و مواصلة التميز، و قال : الهدف الأساسي من التكريم هو خلق بيئة عمل تشجع منسوبي المستشفى على تطوير أدائهم ومهاراتهم مما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء و تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى،موضحاً أن التكريم ليس نهاية المطاف بل هو نقطة بداية نحو تميز و نجاح جديد.
بعدها شاهد الجميع فيلماً تحفيزياً قصير يحكي واقع التميز. جرى بعده توزيع شهادات الشكر و التقدير على المكرمين و المكرمات.

 


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