مستشفى الدلم في حفله السنوي يكرم موظفيه المثاليين.

سعيد العجل(صدى):

كرّمت إدارة مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم في حفلها السنوي الذي أقيم يوم الأربعاء الموافق ٤-٦-١٤٤١ه منسوبيها من الموظفين المثاليين و المميزين ، خلال العام 2019. و بلغ عدد المكرمين ستة و أربعين موظف و موظفة من كافة الأقسام الطبية و الفنية و الإدارية.

استهل الحفل بكلمة لسعادة مدير المستشفى الدكتور إبراهيم الدخيني، الذي شكر المكرمين داعيا اياهم لمضاعفة الجهد و مواصلة التميز، و قال : الهدف الأساسي من التكريم هو خلق بيئة عمل تشجع منسوبي المستشفى على تطوير أدائهم ومهاراتهم مما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء و تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى،موضحاً أن التكريم ليس نهاية المطاف بل هو نقطة بداية نحو تميز و نجاح جديد.

بعدها شاهد الجميع فيلماً تحفيزياً قصير يحكي واقع التميز. جرى بعده توزيع شهادات الشكر و التقدير على المكرمين و المكرمات.