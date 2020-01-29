مداهمة نادي ستاندرلييغ البلجيكي ومنزل رئيسه بسبب قضايا فساد

طلال الغامدي(صدى):

استهدفت تحقيقات في بلجيكا نادي ستاندرلييغ المنافس في الدوري البلجيكي لكرة القدم ومنزل رئيسه، بسبب قضايا فساد في صفقات انتقال لاعبين.

وأكد النادي أنباء المداهمات في بيان صحفي، قال فيه إن المداهمات في إطار تحقيقات أوسع تجريها محكمة في بروكسل تتعلق بوكيل أعمال سبق اعتقاله في موناكو العام الماضي.

وذكر مكتب الادعاء العام أنه تمت مصادرة وثائق وملفات كمبيوتر وهواتف محمولة دون اعتقال أي شخص.

فيما قال النادي إنه ورئيسه برونو فينانزي سيتعاونان مع جهات التحقيق، وأعرب عن أمله في اتضاح الصورة في أقرب وقت، مضيفا: «لا يشعر النادي ورئيسه برونو فينانزي بأي قلق لأنهما ليسا طرفا في التحقيقات».