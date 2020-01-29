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بالفيديو.. روبوتات توصل الطعام للمصابين بـ«كورونا» منعا لانتشار العدوى

بالفيديو.. روبوتات توصل الطعام للمصابين بـ«كورونا» منعا لانتشار العدوى
بكين(صدى):

لجأت الصين إلى استخدام روبوتات تقدم الطعام للأشخاص المحاصرين في فندق خاضع للحجر الصحي في الصين، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وتعمل الروبوتات على الوقوف عند أبواب الغرف لتقديم الوجبات والغناء للترفيه عن الضيوف أثناء وجودهم في منطقة الحجر الصحي بسبب المرض الفتاك.

ويمكن للنزلاء إذا كان لديهم أي متطلبات للوجبات، إرسال رسالة عبر WeChat ويتصل بهم أحد الموظفين.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 92152 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يكفينا الشر .. آمين ..

.. قالوا // الوقايه خير من العلاج ..

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