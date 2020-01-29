دانة الطويرش تتعرض للسرقة

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش، اليوم الأربعاء، عن تعرضها للسرقة من جانب أحد الأشخاص المجهولين، والذي سرق منها 91 ألف دينار كويتي (نحو 300 ألف دولار).

وأوضحت دانة الطويرش: ” واحد سايكو باقني 91 ألف دينار كويتي رحت رفعت قضيه شالغلط؟ لا ماسمح أحد يبوق فلوس مو فلوسه ومو له من الأساس علشان استحي من الناس والقنوات الإخبارية لو ما أحصل الـ91 ألف بالطقاق ولا إنه أخليه ينعم دقيقة بـ انه ياخذ فلوس مو له ” .

وأضافت الطويرش، ساردةً قصتها:” أي أروح المحكمة وأدافع عن نفسي وحقي، أما القنوات الإخبارية لا تخلوني أحرق كرتكم بأنه معلوماتكم كلها غلط وتأليف وإخراج “؛ مضيفة: ” خلاص يالقنوات الإخبارية الجذابة بطلو من الشو الإعلامي الرخيص تواصلو مع الأشخاص المعنيين لتقصي المعلومة اجتهدو بطلو من شغل القص واللصق لي متى هذا سيفوه وهذا خلاجينة.. علشانها مشهورة تقذفونها، تسبونها، تتهمونها انتو باختصار لوعة في الوحل ” .