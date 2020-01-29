بالفيديو.. « كاميروني» متأثرًا: المملكة قدمت لي ما لم يقدمه أحدًا

حمود العنزي(صدى):

لم ينس ذلك الشيخ الكاميروني السنوات التي قضاها في المملكة خلال فترة شبابه؛ حينما كان طالبًا ي‏درس في الجامعة الإسلامية قبل 20 سنة ليظل حافظًا للجميل مقرًا بالعرفان للمملكة وقيادتها وشعبها طيلة حياته.

وحاول الرجل الكاميروني، في مقطع فيديو، أن يبوح بكلمات مليئة بالصدق تجاه المملكة بعد إصراره على استضافة مجموعة من المواطنين السعوديين في منزله عرفانًا لهم بالجميل.

وأظهر الفيديو، الكاميروني وهو يجهز ما لذ وطاب من أنواع الطعام في مائدة مليئة بالخيرات والحب والود والأخوة؛ قائلًا أن ذلك شيء يسير أمام ما وجده في المملكة حينما كان طالبًا في عهد الملك فهد رحمه الله؛ مضيفًا: ” المملكة قدمت لي ما لم يقدمه لي أحدًا على الإطلاق “؛ ليؤكد حديثه على مقولة: ” إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ” .