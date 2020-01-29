الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا بشأن فيروس كورونا

جنيف(صدى):

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدناهوم غيبرييسوس، عقد اجتماع مع لجنة الطوارئ، الخميس المقبل، حول فيروس كورونا، وتحديد ما إذا كان الوضع يلزم إعلان حالة طوارئ دولية.

من جانبه، دعا مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين، خلال مؤتمر في جنيف تحرك العالم بأجمعه لمواجهة الفيروس.

وأوضح تادروس أن «معظم حالات الإصابة التي تفوق الـ6 آلاف حالة موجودة في الصين، ونسبة 1بالمئة فقط، أي 68 إصابة من تلك الإصابات، سجلت اليوم في 15 بلدا آخر، لكن سجل انتقال العدوى من إنسان إلى آخر في 3 دول أخرى غير الصين»، منوها أن «خطر التفشي العالمي هو سبب دعوتي لانعقاد لجنة الطوارئ».