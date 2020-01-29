محكمة التنفيذ تنفذ الحكم الصادر في الزيارة جبرا

فهد القزيز(صدى):

تنفذ محكمة التنفيذ الحكم الصادر في الزيارة جبرًا، وفقًا للمادة 74 من نظام التنفيذ.

وقال برنامج تعريف أحد برامج مبادرة إبراز مميزات القضاء، إنه يتم تنفيذ الحكم الصادر في الزيارة من قبل محكمة التنفيذ جبرًا ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة ” الشرطة ” والدخول إلى المنازل.