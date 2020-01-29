بالفيديو.. واقعة جديدة لحسناء نهائي أبطال أوروبا العارية

واشنطن(صدى):

ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية كينسي فولانسكي، التي اقتحمت شبه عارية ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، في واقعة جديدة؛ حيث اقتحمت مضمارا للتزلج السريع، أمس الثلاثاء.

واقتحمت الفتاة مضمارًا للتزلج خلال إحدى مراحل كأس العالم للتزلج التي استضافتها جبال الألب في النمسا، بملابس سباحة سوداء، ورفعت لافتة لإحياء ذكرى أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت.

وكان كوبي براينت قد لقي مصرعه في تحطم مروحيته، يوم الأحد الماضي، في منطقة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.