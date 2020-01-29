ترامب يفضح مستشار الأمن القومي السابق:«توسل إلي لتوظيفه»

واشنطن(صدى):

فتح الرئيس الأمريكي، النار على مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، الذي أعرب عن استعداده الإدلاء بإفادته في المحاكمة الهادفة للبت بعزل الرئيس.

واتهم ترامب، مستشاره السابق بنكران الجميل ومؤكدا أنه ”توسل إليه“ ليعطيه عملاً.

وكتب ترامب في تغريدة: ”رجل رفض وظيفة سفير في الأمم المتحدة منذ سنوات، ولم يُقبل بأي عمل آخر منذ ذلك الحين، رجل ’توسل’ إلي لأعطيه عملاً لا يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ، ومنحته العمل رغم أن كثرًا قالوا لي ’لا تفعل ذلك، سيدي’..“.

وأضاف: ”ونال العمل، ثم تحدث خطأ عن ’النموذج الليبي’ على التلفزيون، وارتكب هفوات أخرى كثيرة، ثم طرد، لأنه، صراحة، لو استمعت إليه لكنا الآن في الحرب العالمية السادسة، ثم يذهب ليكتب كتابًا كاذبًا وشريرًا. كلها معلومات متعلقة بالأمن القومي. من يفعل ذلك؟“.