“آل الشيخ ” أعتز بالتكريم من أرض العروبة والأصالة وأشكر شيخ الأزهر على حسن الاستقبال

سعيد العجل(صدى):

عبر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، عن شكره وتقديره لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، عقب ختام مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الديني، على رعايته للمؤتمر ومنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي، كما توجه بالشكر للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، على حسن الاستقبال والتنظيم بالمؤتمر، بعد النجاح الذي تحقق في أعماله.

وغرد وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: ” في ختام مؤتمر الأزهر للتجديد لا يسعني إلا أن أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على منحي وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وأعتز بهذا التكريم من أرض العروبة والأصالة، كما أشكر أخي فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على حسن التنظيم للمؤتمر والحفاوة التي غمرنا بها”.

وأضاف آل الشيخ: “هذا التكريم يعد وسام أفتخر فيه وله وقيمة خاصة لأنه جاء من أرض الكنانة مصر الحبيبة التي لها تقدير خاص لدينا وقائدها المجاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وكان قد كرم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نظيرًا لجهوده الدعوية التي يقوم بها وسعيه لتجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام ودوره داخل المملكة العربية السعودية وخارجها في التصدي للفكر المتطرف، خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي الذي نظمه الأزهر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار يومي 27 و28 يناير الجاري.