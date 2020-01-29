رئيس بلدية محافظة العويقيلة يدشن نظام الاتصالات الادارية الالكتروني بالبلدية

سعيد العجل(صدى):

وأكد الغشم بأن البلدية سوف تبدأ تدريجياً بالمعاملات الالكترونية بعملية الربط مع الامانة ثم بقية الادارات الحكومية لتلقي وارسال المعاملات الكترونياً ،

الجدير بالذكر

انه تم افتتاح قسم الاتصالات الادارية بالبلدية في وقت سابق

وتم تكليف الزميلات من العنصر النسائي بإدارته بالكامل ، كما تم تكليفهن بمتابعة المشاغل والمحلات النسائية بالمحافظة ،

وماتشهده الخدمات البلدية من تطور اداري والكتروني ياتي وفق توجيهات

صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

أمير منطقة الحدود الشمالية

وبمتابعة من سعادة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري

وأكد ” الغشم ” سعي البلدية الدائم الى مواكبة التطوير وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والنهوض بالعمل البلدي بشكل عام بمحافظة العويقيلة