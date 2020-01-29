«تطبيق الراجحي» يعلن عن تمويل شخصي دون زيارة الفرع

علي القحطاني(صدى):

أعلن مصرف الراجحي عن تقديم خدمات تمويلية جديدة للتمويل الشخصي بهامش ربح أقل

وقال مصرف الراجحي عبر حسابه على ” تويتر ” إنه يمكن للجميع التقدم بطلب تمويل شخصي عبر تطبيق الراجحي للحصول على مبلغ تمويل أكبر بهامش ربح أقل دون زيارة الفرع.

وقال ” الراجحي ” إن شروط التأهل للمتقدم تتضمن الآتي: الحد الادنى للخدمة يبدأ من شهر ويعتمد ذلك حسب جهات العمل المعتمدة لدى المصرف،تحويل الراتب، موافقة مصرف الراجحي على العميل.

ويمكن تقديم طلب التمويل الشخصي من خلال تطبيق المباشر، وعند الحصول على الموافقة الائتمانية عبر التطبيق يمكن تنفيذ طلب التمويل الشخصي بشكل فوري، حيث سيتم إشعار العميل بالمبلغ الذي بإمكانه الحصول عليه من خلال التطبيق.