مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمكة يدشن المعرض التعريفي لمشروع كيف نكون قدوة بلغة القرآن في هيئات المنطقة

إبراهيم الزهراني(صدى):

دشن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري المعرض التعريفي لمبادرات الفرع في ملتقى مكة الثقافي للعام الحالي تحت شعار كيف نكون قدوة بلغة القرآن، وهي إحدى برامج وفعاليات الفرع لتحقيق أهداف المبادرات ونتائجهاالمتوقعة

اشتمل المعرض على وسائل تعريفية تبرز أهمية اللغة العربية ودورها في إبراز الهوية العربية بين فئات المجتمع وأهمية التخاطب باللغة العربية في بيئة العمل وتقويم الخطابات الرسمية ورفع مستوى المحادثة والحوار بين أفراد المجتمع بانتقاء واستخدام المفردات والمصطلحات المناسبة .

كما يهدف المعرض التعريفي إلى تحفيز العاملين للمشاركة الفاعلة في مبادرات الملتقى ونشر ثقافة التعامل بلغة القرآن أثناء ممارستهم لأعمالهم الوظيفية بما يحقق الأهداف المنشودة.

من جانبه أوضح فضيلة المدير العام الشيخ فؤاد العمري أن المعرض التعريفي سيقام في جميع هيئات الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة ليطلع جميع منسوبي هيئة الأمر بالمعروف ميدانيين وإداريين على مبادرات الهيئة في مشروع كيف نكون قدوة بلغة القرآن، والتفاعل معها وتنفيذ فعالياتها.

الجدير بالذكر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أطلق هذا المشروع مع بداية هذا العام. وتقدم فرع الرئاسة العامة بمبادرتين الأولى: بعنوان :

” بلغتي أخاطب ” تحت شعار (بلسان عربي مبين) ، والأخرى بعنوان “بمنطقي ارتقي” تحت شعار (إليه يصعد الكلم الطيب).

وتحظى هذه المشاركة بدعم ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – وفقه الله.