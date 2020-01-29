امرآة تقتل طفلة لسرقة قرطها وتٌخبيء جثتها فوق «الدولاب»

القاهرة(صدى):

أقدمت ربة منزل في مصر على قتل طفلة 9 سنوات؛ لسرقة قرطها الذهبي في محافظة البحيرة.

وأبلغت أسرة الطفلة الشرطة عن تغيب ابنتهم وبالتحريات عثرت الشرطة على جثة الطفلة في منزل جارة الأسرة؛ حيث وجدت داخل جوال أعلى دولاب بصالة المنزل.

وكانت الطفلة ملفوف حول رقبتها إيشارب ولا يوجد قرطها الذهبى وبها جروح بالأذنين وجرح بالرقبة.

واعترفت المتهمة بقتل الطفلة خنقًا بالإيشارب لسرقة القرط لمرورها بأزمة مالية.