تفاصيل احتراق ناقلة نفط قرب سواحل الشارقة الإماراتية

ابو ظبي(صدى):

علقت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات اليوم الأربعاء، على اندلاع حريق في ناقلة نفط في مياه الخليج قبالة سواحل الشارقة، قائلة إن الجهات المعنية تعمل على إخماد الحريق الذي شب في الناقلة غير المحملة، والتي تتبع دولة بنما.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك بعد أن أرسلت نداء استغاثة وهي في عرض الخليج، على بعد واحد وعشرين ميلا من سواحل الإمارات؛ حيث أن فرق الموانئ والبحث والإنقاذ قدمت المساعدة اللازمة فور ورود رسالة الاستغاثة.

وأشارت إلى أن الفرق أنقذت البحارة وطاقم الباخرة، بينما الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة؛ فيما يعد هذا الحريق الثالث الذي يقع في غضون أسبوعين بالقرب من السواحل الإماراتية لأسباب فنية.