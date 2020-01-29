صور نادرة للأبواب النجدية القديمة وطريقة بنائها

عادل الحربي(صدى):

أظهرت صور نادرة، نماذج من الأبواب الخشبية النجدية القديمة، حيث كان يتم بناؤها من جذوه شجر الأثل.

وتصنع الأبواب الخشبية النجدية القديمة من جذوع شجر الأثل وتثبت بمسامير حديد كبيرة حيث ينقش عليها النقوش.

وقال الشاعر بن جعيثن: عدة بابً شغل عليمي .. ودك تكرب مساميره .. دونه جدرانٍ مبنيه..والباب استادٍ نجاره..وقال بن سبيل..أنا اشهد ان الباب حقه علينا..وألا المجارى والسقايف قويه”.