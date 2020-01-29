بالصور.. بطولة «خورفكان » الدولية تكرم درعًا تذكاريًا لـ« عبدالرحمن الحميدي »

علي القحطانى(صدى):

أهدت اللجنة المنظمة لبطولة خورفكان الدولية للأندية 2020، بقيادة عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات الإماراتية، وسالم النقبي رئيس نادي خورفكان الرياضي، اليوم الأربعاء، درعًا تذكاريًا وشكر لقبول الدعوة للمحلل عبدالرحمن الحميدي.

وكرّمت اللجنة عبدالرحمن الحميدي، مدير الصفحه السعودية بصحيفة فوتسالا ومدير المنتخب السعودي السابق؛ كما تمت دعوته للنسخه القادمة للبطولة؛ ليقدم ” الحميدي ” بدوره إهداءًا للجنة المنظمة للبطولة وهي عبارة عن كتابة قانون كرة قدم الصالات.