أسباب رفض الفلسطينيون عاصمتهم الجديدة: «مليئة بالحفر»

وكالات(صدى):

يرفض الشعب الفلسطيني اعتبار بلدة أبو ديس عاصمة لهم بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة القرن.

ويوجد عدد من الأسباب التي دفعت الشعب الفلسطيني للرفض، فالبلدة التي يعيش فيها اليوم نحو 14 ألف نسمة لا يوجد بها أي مقومات تؤهلها أن تكون مدينة أو عاصمة.

والمناطق المصنفة (ب) تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة في حين السيطرة المدنية فيها تخضع للفلسطينيين، فتمتلئ الشوارع بها بالحفر وقد انهار غطاؤها الاسفلتي وتجمعت فيها مياه الشتاء.

وللوصول إلى العاصمة المعلنة عبر القدس، لا بد من التوجه جنوبا نحو حي ”رأس العمود“ حيث تصطف عشرات الحافلات السياحية على جوانب الطريق المقابل لأسوار البلدة القديمة، تعمل على إنزال السياح الزائرين للمدينة.