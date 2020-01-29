«العدل» تتفاعل مع مواطنة تتعرض للإساءة عبر «واتساب»

فهد القزيز(صدى):

تفاعلت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، مع شكوى مواطنة تتعرض للإساءة والسب والقذف عبر تطبيق التراسل الفوري ” واتساب “؛ حيث كشفت الوزارة عن إجراءات تقديم شكوى بذلك.

وقالت المواطنة في استفسارها لحساب التواصل العدلي عبر موقع التدوين الصغير تويتر: ” السلام عليكم ورحمة الله، أبغى أقدم على قضية إلكترونية من فين وايش الإجراء المتبع أرجو افادتي بأسرع وقت؟؟”؛ لافتة إلى أنها تتعرض لرسائل سب وإساءة عبر ” واتساب ” .

وأجاب التواصل العدلي: ” ‏‎‎يمكنكم تقديم بلاغ بذلك لدى الشرطة، واستكمال اجراءات التحقيق الأولية وجمع المعلومات والإيضاحات اللازمة، كما يمكنكم رفع دعوى سب وشتم، ومباشرتها أمام المحكمة الجزائية؛ مع تضمين صحيفة الدعوى رقم قيد الدعوى العامة، أو أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. نسعد بتواصلك ” .