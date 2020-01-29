«البيئة» تباشر حالة نفوق الأسماك ببحر الليث

عادل الحربي(صدى):

باشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، حالة نفوق أسماك على شاطئ البحر وبالقرب من أحد المنتجعات السياحية بمحافظة الليث.

وكلف فريق عمل من المختصين بمركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة جدة ومكتب الوزارة بمحافظة الليث؛ للوقوف على شاطئ الليث.

وتم وقوف مكتب الوزارة بالمحافظة على الأسماك النافقة بالتعاون مع مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة ومعاينة الأسماك النافقة وإعداد محضر بذلك وأخذ عينات من مواقع مختلفة لمعرفة أسباب نفوق ذلك.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أنه سيتم تحديد أسباب نفوق الأسماك بعد إجراء التحاليل للعينات من المياه والأسماك.