حساب المواطن: عقد الإيجار الموحد يجب أن يكون باسم المتقدم الرئيسي

عادل الحربي(صدى):

تفاعل برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، مع استفسار أحد المواطنين حول رفضه في الحساب بسبب أن عقد الإيجار المرحد باسم شقيقه وليس باسمه.

وتساءل المواطن، قائلًا: ” ‏‎‎السلام عليكم لو سمحت أنا ساكن في شقة مع أخوي لكن العقد باسم اخوي وحطيت العقد في الموقع لكن تم رفضي من الأهلية وش أسوي؟ مع إني الشهر اللي طاف كانت تنزل لي ” .

وأجاب حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏‎وعليكم السلام، في حال تم دراسة الأهلية وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الإلكترونية ” دراسة الأهلية ” .

وتابع، البرنامج مجيبًا: ” ‏‎وفي حال تم إضافة عقد الايجار الموحد كمستند لاثبات الاستقلالية لابد أن يكون عقد الايجار الموحد بإسم المتقدم الرئيسي ، نسعد بخدمتك ” .