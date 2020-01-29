بالفيديو.. مسن يخترق بمركبته بوابة مستشفى «أرامكو» بالظهران

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأربعاء، اصطدام مركبة مسن بعد ارتطامها بأحد بوابات مستشفى شركة “أرامكو” في الظهران.

وأظهر مقطع الفيديو والذي وثقته أحد المواطنات سيارة فضية اللون قامت باختراق زجاج المستشفى الأمامي، في حين يحاول رجال الإنقاذ مساعدة رجل مسن في الخروج منها.