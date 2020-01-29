بالفيديو.. مسن يخترق بمركبته بوابة مستشفى «أرامكو» بالظهران
أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأربعاء، اصطدام مركبة مسن بعد ارتطامها بأحد بوابات مستشفى شركة “أرامكو” في الظهران.
وأظهر مقطع الفيديو والذي وثقته أحد المواطنات سيارة فضية اللون قامت باختراق زجاج المستشفى الأمامي، في حين يحاول رجال الإنقاذ مساعدة رجل مسن في الخروج منها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92129 ] نشر منذ 32 دقيقة
الحمد لله على السلامه ..
أ بو سطام[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 25 دقيقة
يمكن معاه انخفاظ في السكر او علقت رجله في الدواسه وما عرف يتصرف
اهم شي سلامته وسلامةالاخرين