البطائح الاماراتي والبنك الأهلي المصري اليوم فى لقاء ودي

عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي(صدى):

بعد ختام الدور التمهيدي من بطولة خورفكان الدولية للأندية 2020 ،وتأهل كل من البطائح و ميزي فيل و مسك زيلينا والبنك الأهلي الى الدور نصف النهائي والذي يلعب فيه اليوم وفي صالة نادي خورفكان الإماراتية الدور نصف النهائي

حيث يتقابل في الرابعة والنصف عصرا زيلينا السلوفاكي x وميزي فيل المجري وفي السادسة و النصف في لقاء عربي خالص

يتقابل فريق البطائح الاماراتي x والبنك الأهلي المصري في مباريات تعطيك تصور كامل عن مدى قوة البطولة وحضوره الجيد على مستوى البطولات العالمية في كرة قدم الصالات

وتحظ البطولة بمتابعة دقيقه واهتمام كبير جدا من محبي لعبة كرة قدم الصالات في دولة الامارات العربية المتحدة وخصوص من أهالي خورفكان ومشاهدة مدى الاهتمام الكبير من نادي خورفكان

والذي يملك صالة مجهزه تجهيز عالمي واحترافي واهتمام بكل مايحتاجه لاعب كرة قدم الصالات من اصغر الأمور الى اكبره

ومن أهمها :-

o صاله حديثة وارضية مجددة في قمة الروعه والاناقة

o عيادة خاصة لعلاج إصابات اللاعبين مزودة بأجهزة حديثة جدا لضمان عودة اللاعب بشكل سريع للملاعب وفق جاهزية تامه

o غرف لتبديل الملابس بطراز وتصميم مريح جدا للفريق الضيف وللحكام ولاعبي الفريق

o صالة لاستقبال كبارالزوار في واحة من الهدوء والاستقلالية وحسن الضيافة لكل زائر وضيف لهذه الصالة

o الصالة مجهزة بنادي اعداد بدني ولياقي (صالة حديد) على احدث طراز

o تواجد للجاكوزي

o تجهيز كامل لي ( حمامات الثلج) ، والتي تستخدم للرياضين عموما وهي طريقة حديثة ومتجددة لعلاج ألم العضلات والأورام والالتهابات وهي طريقة سريعه في الشفاء السريع من الإصابات وأكد فعاليته في العقدين الأخيرين، وأصبح أطباء الرياضة والمتخصصون يستعملونه لعلاج إصابات الرياضيين وبعضهم يستعمله لإعادة إنعاش جسم الرياضي بعد مجهود كبير؟؟؟

o هذه التجهيزات تنمى عن عمل احترافي وفكر عالي في تجهيزات كرة قدم الصالات الإماراتية تصاهي عمل الأندية المحترفة في دول متطورة في هذه اللعبة !!

o بهذا العمل والتنظيم اعتقد جازما ان استضافة البطولات العالمية والعربية والخليجية والمحلية اصبح امر سهل للغاية مع وجود رجال ونساء رفعوا شعار العمل التطوعي في التنظيم والترتيب بشكل مدهش لكل متابع لهذه البطولة

o دعوة مفتوحة لمحبي الرياضة وكرة قدم الصالات في دولة الامارات لحضور هذا المباريات والاستمتاع بها .