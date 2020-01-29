بالصور: تنظيم منتدى المحاسبين السعودي لتحقيق رؤية المملكة 2030

فاطمة القزيز(صدى):

برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور : ماجد بن عبدالله القصبي، تنظم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين منتدى المحاسبين السعودي (SAF) . في مدينة الرياض خلال الفترة من 27 – 29 يناير 2020م.

يعتبر منتدى المحاسبين الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، والذي يمتد لثلاثة أيام حافلة بالفعاليات والبرامج المصاحبة.

يُتيح المنتدى منصة فريدة من نوعها لشركات ومكاتب المحاسبة والهيئات المهنية والهيئات التنظيمية والرقابية والقطاع العام والمُنشآت التجارية؛ لصياغة التصوّر الذي يُمكن أن تُسهم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وسيحظى المنتدى بمشاركة نُخبة مميزة من المُختصين والمُهتمين على الصعيدين المحلي والدُولي، ليؤكد توجه المملكة القوى في مواكبة تطور مهنة المحاسبة والمراجعة، وتسخيرها في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني، وزيادة جاذبية فرص الاستثمار في المملكة.





