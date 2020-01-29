بالفيديو.. «الزعاق »: نحن في أشد أيام البرد

علي القحطاني(صدى):

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، أن ‏العرب قسموا البرد الشديد إلى ستة أقسام، أشدها برد آخر المربعانية والشبط، لافتًا إلى أننا نحن الآن في أشدها.

وأوضح خالد الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن أنواع البرد الشديد هي: الأزيرق، برد السم، برد الدم، برد الدسم، برد بياع الخبل عباته، برد العجوز.

وقال ” الزعاق ” أن برد العجوز، يأتي إلا في آخر فصل الشتاء ولا يحدث إلا كل 12 سنة فهو نادر الحدوث ويمسى بـ ” برد الحسوم ” وهو البرد الذي أصاب قوم عاد؛ لافتًا إلى أن نهاية هذا الأسبوع تعود الأجواء إلى طبيعتها ومعدل الدفء يبدأ بالتزايد المتدرج.