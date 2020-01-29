المرور يحذر من الرجوع للخلف بغرامة مالية بـ 300 ريال
حذرت الإدارة العامة للمرور من الرجوع إلى الخلف، حال عدم التمكن من الخروج من الطريق العام.
وأضافت خلال تغريدة عبر الحساب الرسمي «المرور السعودي» بموقع «تويتر»، أنه «إذا لم تتمكن من الخروج من الطريق العام بالشكل الآمن والنظامي، قم بالقيادة إلى المخرج التالي ولا تربك حركة المرور».
وكشفت خلال فيديو، أن الرجوع إلى الخلف يعد مخالفة مرورية، وتتراوح الغرامة فيه من ١٥٠ إلى ٣٠٠ ريال.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92128 ] نشر منذ 30 دقيقة
طيب ..
جابر[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 29 دقيقة
طيب فيه رخصه قياده حمار نهاق نقل خفيف