بعد حديثها عن فقد الحب.. وفاء الكيلاني تثير الشكوك حول طبيعة علاقتها بتيم حسن

القاهرة(صدى):

نشرت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، عبر حسابها على موقع «تويتر»، تعبر عن فقد الحب، ما أثار تساؤلات الكثيرين من متابعيها.

وجاء في تدوينتها: «سأل ولد رجل حكيم، ماهي حقيقة الحب؟ فقال: الحكيم، اذهب للحديقة وأحضر لي أجمل زهرة، ذهب الولد للحديقة، ولكنه عاد خالي اليدين، وقال: وجدت أجمل زهرة، ولكني واصلت البحث على أمل إيجاد أحسن منها، وبعدها أدركت إني تجاهلت الأفضل وعندما عدت لأخذها لم أجدها، فقال الحكيم هذه هي حقيقة الحب، لا تقره عندما يكون بين يديك ولكن تدرك قيمته عندما تفقده».

وخلال الفترة الأخيرة، تناولت الكيلاني الحديث عن التجاهل والفراق والندم، ما زاد من شكوك جمهورها عن علاقتها الحالية مع زوجها الفنان السوري تيم حسن.