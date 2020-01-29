فرحة عارمة عقب قرار إلغاء إيقاف الخدمات

عادل الحربي(صدى):

سادت الفرحة والسعادة بين الكثير من المواطنين، اليوم الأربعاء، عقب قرار وزير العدل بإيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ، ومراعاة مدة السجن وحالة الشخص وعمره ووضعه الأسري.

ودشن المواطنين هاشتاج لـ ” إلغاء إيقاف الخدمات ” عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ معبرين عن فرحتهم بهذا القرار مطالبين الذي يشمل كل الأفراد وليس كبار السن والمسؤولين عن القُصر.

‏‎وعلقت مغردة تسمى شموخ على الخبر، قائلة: ” اللهم لك الحمد والشكر كم سيفرح هذا الخبر كثير من الأسر.. اللهم فرج كربة المكروبين ويسر على كل معسر.. اللهم احفظ ولاة أمرنا “؛ فيما أضاف حساب تركي بن سند: ” ‏‎قرار صائب ويراعي ظروف الأسر التي تضررت من إيقاف الخدمات.. دعوة لهذا الرجل الذي أفرح الأسر وخفف عليهم معاناة ايقاف خدماتهم ” .

وفي السياق نفسه، شرح أحمد الدوسي، القرار: ” قرار وزير العدل بتقنين إلغاء إيقاف الخدمات كالتالي: يكتفى بإيقاف الخدمات إيقاف الحسابات البنكية وإلغاء قرار منع الجهات الحكومية من التعامل، كما لا يجوز حبس المنفذ ضده إذا تجاوز الستين عامًا، لا يجوز حبس المنفذ ضده إذا كان أولاده قاصرين، تقنين حبس المنفذ ضده وجعلها ثلاثة أشهر ” .

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