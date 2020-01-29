بالفيديو.. لحظة إقلاع وسقوط الطائرة الأوكرانية المنكوبة
كشف مقطع فيديو توضيحي عن مسار الطائرة من طراز بوينج 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، التي تم إسقاطها بواسطة الحرس الثوري الإيراني حينما كانت في طريقها من طهران إلى كييف، مطلع الشهر الجاري وراح ضحيتها 176 راكبًا كانوا على متنها.
وأظهر الفيديو، لحظة إقلاع الطائرة المنكوبة من مطار طهران حتى تحليقها في الجو ليخترقها صاروخ باليستي إيراني يتسبب في احتراقها ومن ثم انفجارها بالكامل أثناء دورانها حول نفسها نتيجة تعطل محركاتها وإصابتها بصاروخ آخر؛ لتسقط على الفور؛ مما أدى إلى مصرع جميع ركابها.
وكانت إيران قد رفضت تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي اعترفت بإسقاطها إثر إصابتها بصاروخين بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي.
تعليق[ عدد التعليقات: 516 ] نشر منذ 1 ساعة
يالله ايش كان حالة الركاب الله يرحم من كان مسلما
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45451 ] نشر منذ 60 دقيقة
الله المستعان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92151 ] نشر منذ 57 دقيقة
رحم الله من كان مسلم .. آمين ..