بالفيديو.. لحظة إقلاع وسقوط الطائرة الأوكرانية المنكوبة

وكالات(صدى):

كشف مقطع فيديو توضيحي عن مسار الطائرة من طراز بوينج 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، التي تم إسقاطها بواسطة الحرس الثوري الإيراني حينما كانت في طريقها من طهران إلى كييف، مطلع الشهر الجاري وراح ضحيتها 176 راكبًا كانوا على متنها.

وأظهر الفيديو، لحظة إقلاع الطائرة المنكوبة من مطار طهران حتى تحليقها في الجو ليخترقها صاروخ باليستي إيراني يتسبب في احتراقها ومن ثم انفجارها بالكامل أثناء دورانها حول نفسها نتيجة تعطل محركاتها وإصابتها بصاروخ آخر؛ لتسقط على الفور؛ مما أدى إلى مصرع جميع ركابها.

وكانت إيران قد رفضت تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي اعترفت بإسقاطها إثر إصابتها بصاروخين بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي.