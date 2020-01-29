الخلود يشكو التعاون بسبب توقيع « واتساب »

ماجد محمد(صدى):

رفعت إدارة نادي الخلود، اليوم الأربعاء، شكوى ضد نظيرتها في نادي التعاون، عقب تعاقد التعاون مع مالك العبدالمنعم مهاجم الخلود الذي يملك محادثات رسمية مع اللاعب عبر تطبيق «واتساب» تؤكد توقيعه للتعاون قبل إبلاغ إدارة ناديه رسمياً.

وفي السياق نفسه، استغلت إدارة التعاون تسجيل الخلود لعبدالمنعم بصفته هاوياً، لتتعاقد معه بعد مفاوضات مباشرة مع اللاعب، بينما تحاول إدارة الخلود استخدام المادة 35 من لائحة اتحاد كرة القدم.

وتؤكد المادة المذكورة، أنه لا يجوز انتقال اللاعب الهاوي إلى نادٍ آخر بصفة الهواية إلا بموافقة ناديه الحالي، وتم إلغاء الفقرة 2 من المادة 9 الخاصة بشروط احتراف اللاعب السعودي، والفقرة 5 من المادة 34 المتعلقة بتحول اللاعبين الهواة إلى محترفين.