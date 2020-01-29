صالح المغامسي: إلغاء إيقاف الخدمات المرتبطة بقضاء التنفيذ سيُعين المدينيين

نايف السالم(صدى):

أشاد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، بقرار وزير العدل الدكتور عادل الصمعاني بإلغاء إيقاف الخدمات المرتبطة بقضاء التنفيذ.

وقال «المغامسي» : « قرار معالي وزير العدل بإلغاء إيقاف الخدمات المرتبطة بقضاء التنفيذ قرار مُبارك فيه إعانة للمدينين على شؤون حياتهم والنظر في سداد ماعليهم من دين، وكنتُ ولله الحمد قد طالبتُ بهذا الإجراء مرارا ».

وأنهى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني – بمعالجة تنظيمية- أزمة ما يسمى بايقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقا لنظام التنفيذ.

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